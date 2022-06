Local Students Named to Northampton Community College Dean’s List

Est. Read Time: 4 mins

Saucon Source extends our congratulations to the following students from our coverage area who were named to the Dean’s List for the spring 2022 semester at Northampton Community College. The honor is reserved for students who have completed a minimum of six credits and achieved at least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale in the spring.

Bethlehem

Marena Abboud, Pablo Acosta, Jarel Acosta Gonzalez, Abdullah Aldhurais, Ahmed Ali, Moussa Altayeb, Alessandra Alvarez, Hubba Amir, David Anderson, Addison Anthony, Andrew Applegate, Alba Arreaga, Michael Arroyo, Samuel Attieh, Kelly Ayache, Josue Ayala, Mery Azar, Tony Azar, Deanna Bachman, Joliene Bachman, Magerly Balcazar, Beckham Barnett, Gabriel Barrezueta-Mora, Katrin Baylor, Ariana Bayo, Aubrey Beardall, Lillian Beardall, Jeffrey Bell, Benjamin Benado, Tabitha Bennick, Annette Berrios, Connor Bevan, Anthony Black, Jake Black, Joel Borges-Lebron, Louis Borino, Benjamin Bovard, Jean Boyle, Jiselle Bracero, Brent Brown, Isabelle Burnett, Ana Bustamante, Maria Bustos, Josiah Cabanilla, Zachary Cabrera, Zachary Caflin, Ashley Cain, Ashley Calderon, Niesha Calderon, Cecelia Campbell, Stephanie Campos De La Cruz, Kaylee Caprari, Michael Capuano, Cassandra Caracci, Lei Carr, Emily Castillo, Elizabeth Causton, Macaulai Cepeda, Amaya Chabalik, Luna Chama, Melissa Chladny, Zane Clift, Karolyn Collado, Xiomara Colon, Shannon Connelly, Gregorio Corado, Dante Cordero, J Coyne, Jayda Cruz, Tamara Cruz, Alyssa Curry, Angelina D’Andria, Brian Demyan, Ashleigh Denby, Kaitlyn Deremer, Chris Devlin, David Diaz-Sierra, Donovan Dickson, Hasna Dilts, Ishini Dissanayaka, Emily Doddy, Grace Domyan, Jonathan Drago, Anna Du, Lizeth Dutan, Dana Edmonds, Salma Elwaz, Marissa Epler, Hector Espinoza, Aron Esterly, Te’Sha Falwell, Felicia Fehr, Anne Fihlman, Andy Flete, Kellymarie Flores, Zoe Fortkamp, Jonathan Foxe, Jeffrey Frank, Amber Freeh, Karen Garcia, Mario Garcia, Katherine Garcia Manotas, Kristan Gaspari, Isis Gauthier, Brian Gerra, Kathia Giraldo, Esly Gonzalez, Marla Gonzalez, Sabrina Gonzalez, Gabrielle Gonzalez-Rowley, Valor Goodman, Alexandra Groller, Rai Guatno, Wei Guo, Ramadan Hagag, Jessica Hamilton, Nicole Hanna, Charlotte Harayda, Mikayla Hartley, Soleil Hartwell, Christopher Hedden, Tiara Hernandez, Kiera Hess, Demetria Hicks, William Hinton, Allison Hontz, Laura Hoyos Valencia, Erica Hummel, Alicia Israel, Kyungeun Jo, Caitlin Johnson, Chaya Jones, Rhiannon Joseph, Veronica Joyce, Melissa Kacar, Natasha Katchur, Isabella Kauffman, Juliet Kauffman, Natassja Keating, Alana Kendig, Emili King, Emily Koach, Janet Kolepp, Rachel Kovach, Kelli Kovacs, Olena Kovalova, Krista Kratzer, Eric Kressly, Cooper Lahoud, Asia Lambert, Kate Lam-Huynh, Kristie Lanari, Katey Landry, Joseph Lang, Vuhendy Larios, Angela Laws, Anna Lazewski, Hezekiah Lee, Rebecca Lepore, Fanny Lopez Cruz De Banegas, Alexander Lozano, Amanda Luzzi, Justin Machain, Janel Mackaravitz, Elyse Mackay, Gregory Mahon, Svetlana Maletina, Chucky Mamari, Sierra Marcelino, Autumn Marrero, Jeyriliz Marrero Bonilla, Rose Mary Martinez, Valeria Martínez Naranjo, Shaena Martinez Ortiz, Carmen Mata, Ninoshka Matias, Joselyn Matta-Rivera, Hannah Matthews, William Matthews, Lakota Mccarty, Demetrius Mccaulley, Kevin Mccloud, Mychal Mcgregor, Rikki Mcrae, Rabiha Medjkane, Terry Melendez, Armstrong Millien, Maryam Mohamed, Erin Molchany, Keona Montague, Alfredo Montero, Luis Montero De Los Santos, Gabriella Moore, Kimberly Moore, Jonathan Mora, Anthony Morales, Jacob Moser, Madisyn Mumbauer, Jacob Musngi, Malika Netherlin, Hanna Nicholls, Sariah Nobles, David Ober, Karina Olbrys, Patrick Onnen, Joyce Onsarigo, Sarah Onteri, Maritza Orlic, Ashley Ortiz, Carmen Ortiz, Julie Ortiz, Jacqueline Osley, Skyla Otero, Daniel Ott, Dajau Pasley, Kori Payran, Brandi Pena, Fernando Peralta, Daniela Perez, Taisha Perez, Mark Petrik, Isabella Pina, Crismayli Polanco Disla, Carlos Polo, Penny Polochak, Dionne Pope, Shaina Pou, Michael Prendeville, Breena Quier, Rosa Quiroz Villatoro, Diana Ramirez Garcia, Vincent Reichard, Angela Reichert, Madison Ritter, Seth Rivas, Alyssa Rivera, Anna Rivera, Lunary Rivera, Mateo Rivera, Jennifer Roan, Jasmine Robertson, Dwayne Robinson, Yarilis Rodiguez Centeno, Ashley Rodriguez, Jonathan Rodriguez, Arlette Romano, George Roxandich, Justin Ruela, Nichole Ruiz, Michael Saggio, Elizabeth Salas, Martha Saleeb, Jacob Sampson, Rachel Samuels, Alyssa Santana, Geischa Santiago, Kiara Santiago, Giovanni Santos, Lauralie Savitski, Aaron Sawh, Melissa Scherer, Logan Schmoyer, Travis Schuch, Ralph Schultz, Mason Seeloff, Philip Segal, Leanne Seiter, Nicholas Serrapica, Antonio Sesma, Aiden Sheikh, Beatrice Sidoro, Mabel Sirett, Tyler Skinner, Lainie Smith, Ryan Smith, Ashley Smizaski, Kourtney Smothers, Emily Snisky, Nina Solivan, Abbey Soltysiak, Jaileen Soto, Douglas Stangl, Destiny Stumpf, Paxton Svanda, Szilvasi Szilvasi, Hailey Szvetecz, Joelle Tayburn, Chris Thorn, Tanaysha Torres, Natalia Torres Rios, Bethany Towne, Patrick Trembler, Joshua Turner, Rebecca Makuta Uwase, Olivia Vajda, Tracy Valentin, Yajaira Valerio, Digna Varela, Nicole Vash, Laura Vasquez-Moreno, Bibiane Victor Marcellus, Carlos Vidal, Angel Villeda Perez, Ashley Viscito, Robert Wagner, Grace Wall, Richard Walther, Chloe Washington, Maia Wayne, Kelsey Werkheiser, Briana Werner, Stephen Wheeler, Heather Wieand, Aidan Wilson, Mitchel Wilson, Rhiannon Wilt, Lucas Wolk, Fontaine Wood, Ryan Wright, Adrionna Yelle, Quincy Young, Susan Zambri, Olivia Zemenak, Wioletta Zieba, Kaitlyn Zong, Halle Zrinski, Alejandro Zuniga, Miykael Zyskowski

Center Valley

Gileana Alejo, Corinne Balogach, Jamie Caruso, Allison Cunnane

Coopersburg

Claudia Barker, Sydney Blackwood, Allison Borelli, Rachael Borelli, Eva Quici, Benjamin Snyder, Elizabeth Swope, Kyra Wrecsics, Chiwon Yu

Fountain Hill

Carmen Aviles, Hayley Cruz, Loy Daniels, Jonathan Miller, Anthony Torres, Lucy Velazquez

Freemansburg

Adam Abgott, Ian Depena, Ivannia Diaz, Nicole Godown, Viktoriia Kozlova, Elvine Nobong, Dana Radle, Matthew Rivas-Bonilla, Jason Rodriquez

Hellertown

Joleyce Adams, Corrine Borger, Keara Bradley, Justin Clements, Alyssa Coelho, Mikayla Fluck, Angela Fritchman, Michael Fritz, Deven Guthrie, Amanda Heft, Amelia Illingworth, Karyn Koehler, Lauren Macarro, Mackenzie Marsh, Marissa Mele, Cristina Meono, Matthew Millen, Justin Morgandale, Sean Murphy, Lisa Nolan, Sundus Qureshi, Vincent Rao, Andrew Sanchez, Leslie Sinanan, Denzel Sommers, Sadie Statler, Ethan Vanderwalt, Robert Yovish, Joanne Zhen

Richlandtown

Gabriela Franco

Riegelsville

Coleen Lambert

