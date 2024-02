Local Students Named to NCC’s Fall 2023 Dean’s List

Est. Read Time: 4 mins

Local students have been named to the Dean’s List for the fall 2023 semester at Northampton Community College (NCC); an honor that is reserved for students who have completed a minimum of 6 credits and achieved at least a 3.5 grade point average on a 4.0 scale in the fall 2023 semester. Students from the Saucon Source coverage area who achieved this honor are listed below. Congratulations to the more than 1,800 students (total) who made the list.

Bethlehem

Anabel Abreu; Carmen Acevedo; Pablo Acosta; Sude Akdere; Eliana Albino; Nisrin Abdulsattar Alsughayyir; Dania Altayeb; Kylie Alvarez; Lora Alvarez; William Angelozzi; Addison Anthony; Brianna Anthony; Erik Ardizzoni; Alba Arreaga; Nickole Atkins; Diego Aulet; Fox Avery; Nisha Shabbir Awan; Ruth Azcona; Adam Babacz; Morotiola Babajide; Lauren Bailey; Daniel Bamper; Eric Barnello; Lillian Beardall; Taylor Bearden; Elisandra Bess; Amy Bingaman; Anabel Bisono; Alexandra Blackston; Gus Bresswein; Ingrid Broughton; Hannah Burak; Donna Burton; Oscar Butler Stern; Shannon Callaghan; Amia Campbell; Dejon Canaj; Cesar Canales; Lei Carr; Charles Carson; Jasmine Cartagena; Samantha Cartwright; Yanqiu Chen; Nicole Chiappa; Destiny Clyburn; Shanice Cole; Nela Collier; Alyssa Colon; Amaris Colon; Christopher Connelly; Barbara Connors; Melissa Contreras; Isabella Cormane Jimenez; Breanna Cropley; Lidia Cruz-Gonzalez; Briana Cummings; Emily Davila-Veizaga; Laisa De La Cruz; Maycol De La Nuez Bello; John De Meglio; Briley Decker; Kyle Decker; Richard Deifer; Gabriel Delgado; Cara Dell’Apa; Jennifer Delvalle; Liam Dennis; Alyssa Denson; Bryan Deppen; Molly Devers; Thierno Diallo; Najib Dib Sara; Owen Dinapoli-Annicchiarico; Frank Dominguez; Sage Donnelly; Destiny Dorn; Johnathan Dowling; Christina Drias; Kevin Eckhart; Yulenny Encarnación; Abby Englert; N’Dia Escobales; Sarah Eshbach; Hector Espinoza; Anasol Estevez; Nabel Estevez; Liam Farrell; Francesco Pio Fascelli; Angelina Fecanin; Marc Ferrer; Dayanara Figueroa; Jiovanny Figueroa; Dianelys Figueroa Mendez; Patricia Fisher; Treyvon Fitzpatrick; Anthony Flores; Nathan Fogel; Henry Forrest; Joseph Francisco; Zachary Franges; Amelia Freeman-Nield; Gina Fresoli; Julia Fries; Jessica Fromhartz; Lucy Funderburk; Benjamin Gagnon; Kelly Gallop; Griselda Garcia; Jasmine Garcia; Margaret Garcia; Yesalyn Garcia; Sage Gauthier; Ayla Genesky; Ashlee Gensits; Lama Ghawy; Mackenzie Gidusko; Angela Gil-Torres; Cecilia Gonzalez; Meraris Gonzalez; Valor Goodman; Connor Grove; Olivia Grube; Brandon Guaman; Tiffany Guaman; Francisco Guillen; Yvonne Haddock; Jessica Hamilton; Nathan Hanna; Jillian Harris; William Hasselbusch; David Heater; Emma Hein; Matthew Heller; Andrew Helt; Rachel Hernandez-Gil; Madison Hess; Joscelyn Hilarion; Abbey Hill; Tu Hoang; Brittany Hogg; Alyssa Holder; Timeesha Holder; Kinsley Horwath; Jenna Hoysan; Jacob Hubany; Taylor Huber; Andrew Hudak; Liam Hughes; Ryan Hulvat; Muhammed Ilbahar; Jeffrey Jimenez; Dan Jobson; Albert Jorge Avalo; Melissa Justino; Matthew Kacar; Zachary Katsoff; Alana Kendig; Kayla Kern; Romi Kim; Aidan King; Emili King; Jenna Kirk; Basak Kiyik; Martha Klein; Valerie Kline; Gage Kociolek; Ganuradha Kooma; Scott Kowalski; Jenna Kozul; Michael Krents; Mckenna Kulick; Toby Lader; Tyler Lahman; Katey Landry; Washington Landy; Steven Lasanta; Laura Lawrence; Hezekiah Lee; Aiden Lenhart; Justin Lesaine-Bowers; Jaylen Lesser; Riley Lewis; Sandra Libby; Amanda Soares Lima; Thomas Long; Quinten Lyons; Cassandra Manning; Andrea Marrero; Lauren Martin; Darlin Martinez Hichos; Kimberly Martinez; Valeria Martínez Naranjo; Sarah Marzec; Jasmine Mcclain; Shannon Mccloskey; Christian Mcginley; Liam Mckenna; Reese Mckinnon; Rayon Mckoy; Colleen Melendez; Kalyn Melendez; Terry Melendez; Jordano Merelus; Daniel Meyner; Nevaeh Mihalek; Caleb Miller; Madisen Miller; Adam Mittl; Pablo Montero; Kimberly Moore; Adriana Moreno; Mark Moser; Matteo Mowrey; Michele Moyer; Alejandro Munoz; Melisa Munroe; Terri Natal; Noredy Navarro; Hayden Nemetz; Riley Nielsen; Paige Nienstedt; Narissa Nieves; Lisha Dzifa Afi Normanyo; Edward Nuber; Marissa Oberecker; Minerva Ochoa; Seleena Ojeda; Zeynep Oksuz; Analiese Olivo; Nathaniel Olson; Joyce Onsarigo; Sarah Onteri; Maritza Orlic; Angela Ortega; Isaac Ortega; Carmen Ortiz; Eboni Ortiz; Julie Ortiz; Skyla Otero; Shannon Pabon; Joalisse Padilla; Juan Palacio; Marco Parascandolo; Emily Parent; Mario Paternina; Kori Payran; Hannah Pelczynski-Kunda; Junior Peralta; Rosanny Perez; Anibelky Perez Lopez; Ashley Perez Rodriguez; Erin Perry; Myat Pwint Phyu; Julian Planten; Crismayli Polanco Disla; Lucas Poplawski; Noah Potts; Mina Price; Eric Qualls; Mona Quezada; Jessica Rahman; Catalina Ramirez; Diana Ramirez Garcia; Ariana Ramos; Rosemary Ramos; Vito Randazzo; Aidan Redding; Mitchell Rediger; John Regalado Santos; Lisselot Rivas Cabrera; Lindsay Rivera; Nalysha Rivera; Nathaniel Rivera; Jennifer Roan; Celines Robles; Joanna Rodriguez; Juliet Rodriguez; Kaitlyn Rodriguez; Mia Roman; Ramón Romero Laínez None; Steven Rosario; Carolyn Ruane; Christopher Russi; Maryjo Rutkoski; Carter Rutkowski; Dylan Sa; Shanti Sajnani; Martha Saleeb; Jacob Sampson; Alysha Sanchez; Arianna Santa; Carolina Santiago; Emelyz Santiago; Kayla Santos; Penelope Schaefer; Jacob Scheirer; Autumn Schwarz; Alessandra Scipioni; John Sefain; Nicholas Selser; Hatice Senliler; Noah Sheriff; Camilla Luisa Silva; Kayla Simon; Jonathan Sinko; Zachary Smith; Emily Snisky; Lucas Soares; Helana Sorial; Zoe Stark; Elizabeth Stawicki; Joseph Stawicki; Jacob Stitzel; Alexander Stone; Scott Storm; Aubrey Straton; Aaron Strawn; Sawyer Strom; Tucker Stromski; Matt Subjin; Grant Tabler; Zachary Talijan; Bella Tallarico; Christina Tasevoli; Barry Temple; Sam Temples; Natnael Tewolde; Matthew Thomas; Abby Thompson; Anthony Thompson; Elisabeth Thompson; Alexis Tocci; Maria Tornabene; Joseph Torres; Eduard Tovar Diaz; Jacob Townsend; Michelle Turner; Miles Turner; Jackson Valish; Tommy Vanegas; Shiela Vanwhy; Michelle Vargas Fernandez; Krystle Vasquez; Ivan Vega; Yesica Velasquez; Isaiah Velez; Kariely Velez; Kayla Velez; Nikaury Villar; Dat Vu; Ryan Walker; Sophia Walker; Daniel Walsh; Richard Walther; Maia Wayne; John Weaver; Adam Weidner; Henry Weikert; Denay White; Na Kira White; Mary Whitworth; Rhiannon Wilt; Megan Wolfe; Victoria Wolfe; Brian Wright; Audrey Yuhas; Justine Zeitner; Olivia Zemenak; Kenneth Zuniga

Center Valley

Tyler King; Kylie Painter; Zoey Robinson; Tahlia Smith; Zoe Yazzie

Coopersburg

Paige Gehman; Kathryn Gouveia; Marcelle Kamin; Ryan Klass; Kayla Klecatsky; Mark Krafczyk; Xavier Ochotorena; Margaret Pavis; Nicholas Scheerer; Norbert Sienkiewicz

Fountain Hill

Matthew Bohringer; Jacob Ebert; Zachary Harris; Maya Nieto; James Sheehan

Freemansburg

Jennifer Batista; Emily Fallon; Emmie Grazer; Jeffrey Guiteau; Kaylee Siler; Joan Tchouang Mouafo; Elis Trejo Cruz

Hellertown

Ashlee Brunell; Arielle Carr; Jennifer Carroll; Tias E Weaver; Connor Evans; Richard Favere; Cynthia Flores; Trey Griffis; Jacob Gross; Deven Guthrie; Riley Happel; Jaritza Hernandez; Emma Humphreys; Sierra Johnson; Monica Mannino; Ian Mease; Appoline Neveu; Connor Nicholas; Vincent Rao; Leslie Repyneck; Travis Riefenstahl; Kiomy Rincon-Cintron; Kayla Rosado; Alex Samir; Alexander Sipos; Jonathan Stevens; Ann Weikert; Alana Weirbach; Joanne Zhen; Grace Zloty

Quakertown

Carla Clawson; Emily Eck; Jenna Geiger; Tristen Kade; John Lang; Gianna Siegel-Colon; Cassia Williams; Jennifer Winter

Riegelsville

Conor Kish; Coleen Lambert

Upper Black Eddy

Amy Wydner