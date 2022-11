2022-2023 1st Quarter • Saucon Valley Middle School Honor Roll

Est. Read Time: 3 mins

Note: The following list of students who attained honor roll for the first quarter of the 2022-2023 school year is from Saucon Valley Middle School. Find the 1st quarter Saucon Valley High School honor roll list here.

High Honor Roll

8th Grade: Annemarie Andres, Cassidy Ash, Sara Bocchini, Helen Cox, Victoria Dyavgo, Kathryn Easley, Emma Fenstermacher, Blake Gordon, Magilyn Gorman, Dayna Holzbaur, Landon Huber, Jaimeson Hubert, Noah Hubert, Mckenzie Johnston, Vaughn Kaye, Sophia Krieger, Samantha Lanning, Olivia Lin, Reese Marais, Jack Maynard, Gavin Murphy, Caroline Ottinger, Ryan Pakzad, Sofia Pandey, Lila Parsons, London Sanchez, Saydee Skiba, Bridget Steidle, Rocco Vangelo, Jacob Weikert, Peyton Weirbach

7th Grade: Anthony Albano, Tess Andrews, Patrick Basara, Juliet Bidwell, Zoey Bokan, Lila Bowers, Jemma Brown, Christopher Chaffier, Dylan Cort, Lillian Coughlin, Henry Denzel, Ali Duh, Juliet Evans, Luke Evans, Vincent Fallacaro, Dominic Farro, MacArthur Gilman, Kaitlyn Gorman, Nevair Goudsouzian, Allison Green, Holden Griffis, Alyssa Grogg, Nathan Hill, Sean Jebitsch, Ellaina Kravetz, Emilee Kuka, Megan Kuronya, Gavin Laslo, Brooke Lussier, Colin Madison, Carmen Magnotta, Jackson Mascio, Charlotte Miller, Kaleb Morgan, Austin Murmello, Brennan Nepomuceno, Isaac Osman, Jacob Peters, Pryce Robbins, Emma Sauvagnargues, Kaylie Scorce, Abigail Seifert, Isaac Smith, Elijah Szlachtianshyn, Patrick Taylor, Kenneth Thompson, Parker Trexler, Jazmyn Welsh

6th Grade: Lola Andrews, Noah Ashraf, Eli Battoni, Kate Battoni, Andre Boshkoski, John Brasko, William Brasko, Natalie Carberry, Emmett Cook, Zoe Dierolf, Grace Donahue, Nicholas Dries, Marley Duckwitz, Evelyn Duddy, Dalia Dworakowski, Elizabeth Dyavgo, John Eichman, Mason Eisenbraun, Truman Eustace, Emily FaRannte, Xander Farkas, Marc Farro, Richard Favere, Jackson Frain, Julia Gomes, William Hastie, Lauren Hawk, Loran Heimbecker, Kellan Heiserman, Alaina Jacavage, Gabriel Jacavage, Ilsa Kasper, Anderson Kiefer, Amelia Kukowski, Chasya Lam, Victoria Lanning, Samuel Mallett, Stella Mallett, Mickie McClarin, Wyatt McFetridge, Amelia McTague, Penelope Miele, Zelie Miele, Benjamin Moya, Declan Murphy, Cion Pakzad, Jayce Peiffer, Gabrielle Pfanders, Blake Riggins, Amelia Roberts, Bryce Rudolph, Kainalu Sanesi, Brielle Schaefer, Benjamin Schroeck, Mackenzie Shoemaker, Isabella Smith, Brianna Snyder, Teagan Spencer, Callie Spirk, Farrah Thompson, Owen Thompson, Sapporo Torres, William Twardzik, Annabelle Wechtler, Anya Walters, Theodore Wechtler, Trevor Weidner, Owen Williams, Casey Yardumian

Honor Roll

8th Grade: Caleb Albert, Connor Albert, Caroline Bedner, Jaxon Beke, Gaddiel Bido Huertas, Owen Buck, Lillyan Chambers, Carter Chunko, Vitoria Costa Dos Santos, Vincent Costello, Kristen Dalessio, Joseph Dries, Amirah Dunda, Dane Evans, Hayden Fink, Donald Flores, Joshua Hollinger-Karanja, Piper Juhasz, Kaylee Kubiak, Kimberly Kubiak, Ava Kunigus, Caleb Lam, Fatima Livelli Zegarra, Peter Lookenbill, Chloe Luckenbach, Henry Mayer, Maggie O’Donnell, Zara Ortiz, Morgen Schoenenberger, Boden Spencer, Peighton Trexler, Jaydah Welsh, Mason Wenhold

7th Grade: Willa Ahern, Azaya Andre, Kayla Bender, Rowan Best, Emeline Bonham, Kyle Brown, Jack Calabria, Jayden Chromiak, Gavin Chunko, Ana Eshleman, Benjamin Fitz, Zeke Gaydosh, Liam Gill, Makayla Guerrero, Leah Guest, Renzi Iorio, Daniel Janis, Joren Lesser, Zyden Lynn, Jadalynn Mertus, Aidan Miller, Mason Polgar, Piper Policare, Gavin Rach, Matthew Santoro, Megan Scherer, Grayson Schmell, Morgan Seyfried, Dylan Staub, Ryan Walsh, Ryleigh Walsh, Tyler Ziegler

6th Grade: Jaydyn Brown, Carter Buck, Johnny Chen, Lucas Chunko, Logan Conrad, Daniel DeTello, Morgan Everhart, Atlee Gonsalves, Zavier Hernandez, Alexander Kase, Earl LaFlamme, Ruby Lott, Joseph Luybli, Sage Mattes, Lila Nansteel, Mia Parsons, Tyler Ritter, Isabella Ruiz Paz, Grady Schroeck, Anthony Schwickrath, Jackson Sell, Sierra Skoda, Kaiya Smith, Adeline Solt, Lucian Strybuc, Jalyssia Terrell, Ean Walter, Samuel Walters, John Wittenberg, Autumn Yankowy

Saucon Source congratulates all of these Saucon Valley Middle School students for their academic achievement. Keep up the great work!